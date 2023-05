A Milano riappare murale con Schlein e Meloni nude e incinte

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - La scorsa settimana era stato rimosso tra le polemiche e da ieri è tornato in piazza San Babila a Milano, sui pannelli di un cantiere, il murale 'Power is female' dell'artista Alexsandro Palombo. L'opera ritrae la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schelin nude e incinte: sulla pancia le scritte, 'Il mio utero la mia scelta' e 'Non è in affitto'. A comunicare il ritorno del murale dopo la rimozione è lo stesso artista sulle sue pagine social. "Dopo la rimozione del murales 'Power is female' che era apparso nel centro di Milano la scorsa settimana le due leader della politica italiana Giorgia Meloni ed Elly Schlein sono tornate oggi - ha spiegato -. Loro sono state sottovalutate per cui non le hanno viste arrivare . Sono state rimosse ma sono tornate". (ANSA).