Sostanza irritante all'asilo a Bergamo, fatti evacuare 15 bimbi

(ANSA) - BERGAMO, 29 MAG - Quindici bambini e i relativi insegnanti della scuola dell'infanzia di via Pizzo Redorta a Bergamo, nel quartiere della Celadina di Bergamo, sono stati fatti evacuare questa mattina dopo che nell'aria si è sprigionata una sostanza irritante, come segnalato da un docente che ha accusato bruciore a occhi e gola. A mezzogiorno la decisione di far uscire i bambini in via precauzionale.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno escluso fughe di gas. Nessuno dei bambini ha comunque avuto problemi o malesseri. Sono intervenuti in via precauzionale anche i mezzi del 118. (ANSA).