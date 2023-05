Ritrovata la 27enne che aveva denunciato stupro a Milano

È stata rintracciata dai carabinieri la 27enne americana, di professione designer, che lo scorso venerdì aveva riferito di essere stata vittima di violenza sessuale al parco di Trenno, per poi sottrarsi al ricovero rendendosi irreperibile. Lo ha comunicato il comando provinciale dei carabinieri. La giovane è stata trovata a Milano, in zona Porta Genova, dopo che alcuni passanti l'avevano notata mentre si aggirava per strada in stato confusionale. La 27enne è stata portata alla clinica Mangiagalli.