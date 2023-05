Professoressa ferita da studente con arma da taglio nel milanese

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Uno studente di un istituto di secondo grado, l'Iis Alessandrini ad Abbiategrasso (Milano), ha aggredito questa mattina una professoressa. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata colpita al braccio e alla testa con un'arma da taglio e non è in condizioni gravi. E' stata portata in ospedale in codice giallo. Il ragazzo, 16 anni, ha anche minacciato i compagni di scuola con una pistola finta.

E' poi stato bloccato dai carabinieri e portato in ospedale per lievi lesioni.

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, a Milano per un evento, ha definito "particolarmente inquietante" il fatto e si è diretto alla scuola di Abbiategrasso. "Dopo l'esperienza del Covid gli episodi di bullismo si stanno moltiplicando, proprio perché si è interrotta quella relazione interpersonale che è fondamentale nello sviluppo educativo", ha aggiunto Valditara intervenendo al Pact for Innovation Summit. "Voglio andare ad Abbiategrasso per esprimere la mia solidarietà alla docente aggredita e anche per lanciare il segnale che lo Stato, il ministro dell'istruzione e il governo più in generale, sono vicini a tutti gli insegnanti e a tutto il personale della scuola quando questi, nell'adempimento delle loro funzioni, vengono aggrediti", ha aggiunto. (ANSA).