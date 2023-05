Prof ferita: studente-testimone, mi sembrava una scena americana

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - "Quando ho visto che evacuavamo e si pensava che un nostro compagno fosse armato di pistola ho pensato: 'allora succede anche qui, non solo in America'". A raccontarlo è uno studente, il rappresentante di istituto della scuola dove stamani un 16enne ha accoltellato la sua professoressa, Elisabetta Condò, di 52 anni, e ha minacciato i compagni di classe con una pistola finta prima di essere bloccato dai carabinieri.

"Quando sono entrato nell'aula al secondo piano, che era vuota, l'ho visto in fondo alla stanza, con le due armi posate sul banco davanti a lui. In un'aula vicina stavano soccorrendo la professoressa", racconta. (ANSA).