Lega, il raduno di Pontida il 16 e 17 settembre

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - La Lega organizzerà il tradizionale raduno di Pontida il 16 e il 17 settembre. Le date sono state comunicate, a quanto si apprende, nel corso del Consiglio federale del partito che è in corso nella sede di via Bellerio a Milano.

Sabato 16 settembre si terrà l'assemblea dei giovani della Lega, come da tradizione, e il 17 ci sarà il vero e proprio raduno sul pratone del paese nella bergamasca. (ANSA).