Consigliere Pd Milano, a Polizia locale numero identificativo

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Il consigliere comunale del Pd a Milano Daniele Nahum presenterà un ordine del giorno che chiede di introdurre il numero identificativo e la bodycam per gli agenti della Polizia locale. Questo dopo l'episodio, ripreso in un video, della donna transessuale presa a manganellate da quattro agenti che non smette di alimentare polemiche politiche.

"L'ordine del giorno chiede di introdurre il numero identificativo per gli agenti e la bodycam - ha spiegato Nahum nel corso del Consiglio comunale - perché scene da macelleria come quelle che abbiamo visto non possiamo accettarle. Noi difendiamo il lavoro della Polizia locale ma questi abusi non si possono tollerare e chiediamo questo anche a tutela loro oltre che dei cittadini. In Europa sono 20 su 28 i Paesi che hanno l'obbligo di numero identificativo e bodycam per la Polizia. Noi come Comune possiamo agire sulla Polizia locale ed è giusto farlo per una città campionessa dei diritti umani come Milano".

Il consigliere comunale del Pd e presidente della commissione Sicurezza Michele Albiani ha invece chiesto, durante la seduta, che l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli e il comandante della Polizia locale Marco Ciacci riferiscano al più presto in Consiglio comunale sull'accaduto. (ANSA).