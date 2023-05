A Milano in piazza per le cure palliative pediatriche

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - In Italia sono 35mila i bambini e i ragazzini che avrebbero bisogno di cure palliative ,a solo il 18% le riceve: ed è proprio per sensibilizzare su questa necessità che questa mattina, in concomitanza con la giornata del Sollievo, la Fondazione De Marchi e Vidas hanno organizzato nel cuore di Milano una pedalata simbolica con centinaia di palloncini bianchi a cui hanno partecipato medici, operatori sanitari, volontari e anche tante famiglie.

L'evento fa parte dell'iniziativa Giro d'Italia delle Cure Palliative Pediatriche, promosso da Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus, che sta mobilitando diverse associazioni in tutta Italia. L'obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sulla necessità di garantire il diritto a queste terapie, necessarie per ridurre il più possibile la sofferenza e migliorare la qualità della vita, a tutti i piccoli pazienti affetti da malattie croniche e inguaribili.

"In Lombardia - spiegano gli organizzatori della pedalata - i minori potenzialmente coinvolti sono circa 4.200, di cui circa 1.800 con bisogni complessi, ma sono stime al ribasso". (ANSA).