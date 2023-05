Vigili del fuoco salvano quattro gattini e li adottano

(ANSA) - LODI, 27 MAG - Quattro gattini all'apparenza appena nati, e che miagolavano a squarciagola, sono stati salvati da un tombino dai vigili del fuoco e poi adottati dagli stessi pompieri. E' successo oggi a Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi.

I quattro felini sono stati sentiti da un passante in una via semicentrale della cittadina. L'uomo ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco: i piccoli animali erano a una profondità di mezzo metro. Una volta tirati fuori, i quattro esemplari sono stati adottati da altrettanti pompieri. Solo il tempo di scegliere il gattino preferito e ognuno ha guadagnato il proprio proprietario.

L'ipotesi è che i gattini siano finiti nel tombino gettati da chi aveva una gatta che ha partorito e si è liberato senza scrupoli dei micini. (ANSA).