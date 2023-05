Scappa dopo l'incidente mortale, denunciato pirata della strada

(ANSA) - BERGAMO, 27 MAG - Un 30enne è morto nella notte a Bergamo per le ferite riportate nello schianto tra la sua moto e un'auto che si è poi allontanata. La vittima è morta all'ospedale Papa Giovanni XXIII. L'incidente attorno alle 2. La polizia stradale si sta occupando dei rilievi.

L'automobilista, un cinquantenne, si è allontanato dopo lo schianto ed è stato rintracciato dagli agenti poche ore dopo.

Per lui è scattata la denuncia per omissione di soccorso.

(ANSA).