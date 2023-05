Frana nel Lecchese, protesta sindaci per blocco dei collegamenti

(ANSA) - LECCO, 27 MAG - Scendono in campo anche i sindaci del territorio, contro i pesanti disagi che si registrano nei collegamenti e per il turismo, dopo la frana di venerdì 19 maggio, che tra Lierna e Varenna (Lecco) ha portato all'interruzione della linea ferroviaria e della strada provinciale 72, sul ramo lecchese del Lago di Como.

"La situazione della mobilità sul territorio è insostenibile in seguito alla frana - scrivono i sindaci in un comunicato diffuso oggi - Purtroppo solo in tarda serata le amministrazioni comunali sono state informate della decisione della navigazione di sospendere le navette, già insufficienti a nostro parere visti i disagi registrati nel corso della giornata, e addirittura alle 21.30 un comunicato stampa di Trenord invitava i cittadini a non recarsi sul lago nel fine settimana essendoci il rischio di non poter più far rientro ai loro luoghi d'origine".

I sindaci denunciano che "tutte queste decisioni sono state prese senza alcuna interlocuzione con le amministrazioni locali.

Le decisioni sono prese senza ascoltare le richieste di chi quotidianamente raccoglie le segnalazioni dei cittadini utenti.

Si prospetta quindi un fine settimana di enormi disagi a cui gli amministratori locali stanno cercando di mettere una pezza pur non avendo strumenti efficaci. Come sindaci chiediamo un coinvolgimento nelle decisione e soprattutto che le richieste provenienti dal territorio siano ascoltate in quanto si prospettano disagi inaccettabili per i pendolari che non sono in grado di raggiungere posti di lavoro e scuole e le attività turistiche del territorio rischiano il collasso". (ANSA).