Cremona porta a Vienna la tradizione del 'Saper fare liutario'

(ANSA) - VIENNA, 27 MAG - L'Angelo di Stradivari incanta Vienna. Per la riapertura di Casa Stradivari, Cremona si presenta a Palazzo Metternich, la sede dell'ambasciata d'Italia, con un recital del maestro Fabrizio von Arx che ha suonato un violino del 1720. Il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti ha ricordato l'offerta culturale e turistica della sua città: la nuova edizione del Monteverdi Festival (in programma dal 16 al 25 giugno), lo Stradivari Festival ( dal 7 al 22 ottobre) e la riapertura a luglio della storica Casa Stradivari.

Il primo cittadino ha poi aggiunto: "Abbiamo poi tanti altri progetti da raccontare, tra cui la candidatura di Cremona come Città Creativa Unesco per la Musica, perché in questi anni Cremona ha costruito percorsi importantissimi, di cultura, lavoro, innovazione, sviluppo e futuro".

L'ambasciatore d'Italia a Vienna Stefano Beltrame per parte sua ha ricordato che " Vienna è la capitale mondiale della musica classica grazie alla sua storia, alle sue grandi orchestre e ai celebri teatri. Cremona è la capitale mondiale del violino e della liuteria, un incontro perfetto. Mi piace poi ricordare che un legame diretto tra Vienna ed i violini di Cremona fu intessuto proprio dal principe di Metternich, ammiratore ed amico di Rossini e che qui invitò il grande Paganini". (ANSA).