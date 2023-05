Sciopero Usb, regolari le 5 linee della metropolitana di Milano

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Sono regolarmente in funzione le 5 linee della metropolitana di Milano durante la prima parte dello sciopero generale proclamato a da Usb per oggi a livello nazionale in tutti i settori pubblici e privati e che per l'Atm è previsto dalle 8.45 alle 15 e, nella seconda fascia, dalle 18 a fine servizio. Gli utenti hanno segnalato sui social ritardi su alcune linee del trasporto pubblico di superficie. (ANSA).