Salvare le vite in mare, flash-mob al Parco Trotter di Milano

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Il salvataggio in mare e il valore di salvare sempre e comunque la vita delle persone: questo il tema di un flash-mob - organizzato dall'Associazione Xmas Project e da ResQ - che si è svolto nel pomeriggio all'interno del Parco trotter di Milano.

All'iniziativa hanno preso parte - spiegano gli organizzatori - circa 700 fra bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie.

In particolare, hanno partecipato le delegazioni di otto istituti che hanno contribuito alla realizzazione del Librosolidale 2022/23 dedicato appunto a ResQ, ente che ha beneficiato anche della raccolta fondi effettuata tramite la distribuzione del libro stesso.

Le oltre 150 classi di 14 istituti di Milano e provincia che lo scorso Natale hanno partecipato al progetto didattico del Xmas Project (patrocinato dall'Assessorato all'Educazione della città di Milano) hanno avuto modo di approfondire il tema del salvataggio in mare e del valore di salvare sempre e comunque la vita delle persone. Hanno realizzato dei modellini di navi partendo da una grande sagoma in cartone, a cui hanno dato "un nome, un equipaggio e una vita". "Colpiti dai drammatici fatti di cronaca degli ultimi mesi e approfittando del Festival dei diritti dei bambini e delle bambine in programma dal 24 al 28 maggio, il flash-mob ha avuto l'obiettivo di creare - è stato sottolineato - un momento di condivisione del lavoro fatto insieme e dirsi ancora una volta che salvare una vita è sempre una buona idea". (ANSA).