In Lombardia 2 persone ricoverate in terapia intensiva per Covid

Sono due le persone ricoverate in terapia intensiva per il Covid in Lombardia, come la scorsa settimana, e 105 quelle ricoverate negli altri reparti, 19 in meno di sette giorni fa. Lo rende noto la Regione Lombardia nel bollettino settimanale.

I decessi da inizio pandemia sono stati 45.999, di cui 21 negli ultimi sette giorni, in calo rispetto alla settimana scorsa in cui erano 39.

I nuovi positivi per provincia, tra mercoledì e giovedì, sono a Milano 117 di cui 48 in città, a Bergamo 19, a Brescia 49, a Como 22, a Cremona 12, a Lecco 12, a Lodi 11, a Mantova 12, a Monza e Brianza 18, a Pavia 13, a Sondrio 5, a Varese 22.

