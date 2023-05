Adez lancia la nuova linea di bevande vegetali

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Adez presenta la sua nuova linea di bevande vegetali e lancia la campagna '100% vegano, anche se tu non lo sei' che esorta i consumatori a godere di questi nuovi gusti. La nuova gamma di prodotti include tre nuovi gusti multi-cereale (Avena&Frutta Secca, Mandorle&Cereali Zero Zuccheri e Barista Soia&Riso) e tre referenze single seed (Mandorla, Avena e Cocco), è pensata per accontentare sia i gusti più tradizionali sia chi è desideroso di sperimentare abbinamenti e sapori inediti. Le nuove bevande Adez sono arricchite con vitamine e minerali, delle opzioni se si è alla ricerca di alternative vegetali nutrienti e saporite.

Le due grandi novità della gamma 100% vegani sono i gusti Mandorle&Cereali Zero Zuccheri (riso, avena e quinoa) per rispondere a tutte le esigenze dei consumatori e Barista Soia&Riso, pensata per gli amanti del cappuccino, che grazie al suo gusto e consistenza permetterà di realizzare una schiuma cremosa e compatta.

I prodotti Adez arrivano con un design tutto nuovo dai delicati colori pastello, diversi per ogni referenza. Ideale per una colazione o merenda il prodotto è disponibile sul mercato nel formato famiglia da 800ml in Pet. Adez single seed e multi-cereale saranno venduti nei principali supermercati e piattaforme e-commerce italiani. (ANSA).