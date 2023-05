Maltempo: aule università inagibili, lezioni sospese a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 25 MAG - Sono sospese le lezioni nelle facoltà di medicina e ingegneria dell'università di Brescia a causa del maltempo che ieri pomeriggio si è abbattuto sul Bresciano. Diverse aule sono infatti allagate e inagibili.

E' in corso intanto la conta dei danni nelle zone maggiormente flagellate dal temporale, come i paesi di Nave e Caino in Valtrompia e a Rezzato dove si è sbriciolata una parte dell'argine del Naviglio facendo cadere in acqua due vetture parcheggiate. Non si sono registrati feriti. (ANSA).