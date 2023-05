Il castello di Super Mario è il gioco preferito in Italia

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Il Castello di Peach - la principessa di Super Mario - è il giocattolo preferito dei bambini italiani, seguito dall'Accademia di addestramento della Polizia di Lego e dal Raccontastorie Orso Gio. È questo il podio stilato dai più piccoli in occasione del Gioco per Sempre Kids Award 2023. Con 7mila preferenze raccolte in quattro settimane, Assogiocattoli ha assegnato la vittoria al prodotto firmato Jakks Pacific, che ha ottenuto 2mila voti.

"Siamo molto felici per questo riconoscimento, soprattutto perché ad assegnarlo sono stati i bambini - commenta Francesco Cafiero, Managing Director di Jakks Pacific Italy - ed è il coronamento di un lungo lavoro che ha ci ha portato fino ad oggi, all'apertura della filiale italiana". Il posizionamento del Castello di Peach al primo posto "è la dimostrazione concreta di quanto la voce del verbo giocare sia ormai universale e intergenerazionale - osserva Maurizio Cutrino, Direttore Assogiocattoli -, perfettamente in linea anche con il vincitore dell'edizione 2022, l'intramontabile biliardino: una modalità di gioco in grado di intrattenere e far divertire proprio tutti, dai più grandi ai più piccoli, eliminando del tutto ogni gap".

Tra i bimbi che hanno espresso la propria preferenza, i più fortunati hanno vinto il giocattolo scelto grazie un istante win settimanale sul sito di Gioco per Sempre. La campagna di Assogiocattoli che da tre anni pone l'attenzione sull'importanza del gioco dal punto di vista pedagogico, sociale e culturale, continua il proprio percorso. Dopo i Kids Award in occasione dell'imminente World Play Day, il prossimo appuntamento è con le celebrazioni della Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia del 20 novembre con l'iniziativa Gioco per Sempre Days, prevista dal 19 novembre al 12 dicembre. (ANSA).