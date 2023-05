Generali, nel trimestre utile normalizzato di 1.229 milioni

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Generali nel primo trimestre ha registrato un utile netto di 1.199 milioni (da 481 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso) e un risultato netto normalizzato, che non tiene conto fra l'altro degli impatti degli asset misurati a fair value e dell'iperinflazione, di 1.229 milioni (+49,7%) grazie al beneficio derivante da fonti di utile diversificate. Il risultato operativo è in crescita a 1.820 milioni (+22,1%) grazie al segmento danni i cui premi (+10,1%) sostengono i premi lordi che raggiungono i 22,2 miliardi (+1,3%).

"Per la prima volta presentiamo i nostri risultati secondo i nuovi principi contabili, che ci consentono di migliorare significativamente la visibilità e la prevedibilità delle fonti di utile, oltre a fornire una migliore rappresentazione del valore intrinseco del nostro business vita", ha sottolineato il cfo di Generali, Cristiano Borean.

L'impatto su Generali dai danni provocati dalle alluvioni in Emilia Romagna si attestano, al momento, intorno a 100 milioni di euro, ha detto Borean. (ANSA).