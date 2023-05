Dal Pnrr 700mila euro alla Scala, che si rifa la facciata

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - La Scala ha ricevuto grazie al Pnrr "700mila euro che è il massimo che si poteva ottenere": lo ha annunciato il sovrintendente Dominique Meyer, presentando il nuovo sito del teatro. I fondi "verranno usati quest'estate per cambiare l'impianto di climatizzazione. Il bando è partito da qualche settimana, sarà la ditta a fare gli investimenti e i risparmi - ha spiegato - saranno ripartiti tra la ditta e la Scala". "Solo il 3% dei dossier - ha sottolineato Meyer - sono arrivati a buon fine a livello nazionale".

Il restyling non si ferma qui: "abbiamo anche previsto di rifare gli infissi e la facciata, la Scala è il palazzo delle correnti d'aria, d'estate entra il caldo e d'inverno il freddo, e i nuovi infissi sono anche più conformi al progetto del Piermarini. La facciata si farà quest'autunno e ne approfitterò per cambiare alcune cose non giuste, come le grondaie, che saranno nascoste". In questo caso, "il finanziamento è del Comune che è il proprietario".

Alla fine dei lavori, "sarà una Scala più bella e rinnovata, anche più efficiente ed economica - ha concluso Meyer - dal punto di vista energetico". (ANSA).