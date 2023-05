Da giugno aperture serali con musica sulle terrazze del Duomo

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Tornano dal 1° giugno le aperture serali ogni giovedì sulle terrazze del Duomo di Milano promosse dalla Veneranda Fabbrica del Duomo. Fino al 31 agosto 2023, tutti i giovedì (ad eccezione dell'8 giugno), i visitatori avranno l'opportunità di godere dello spettacolo delle 135 guglie e delle numerose statue che popolano le pareti del Duomo.

Un'esperienza che sarà accompagnata dalla musica dal vivo a partire dalle 20:30 con la presenza di numerosi artisti.

Si inizia giovedì 1° giugno con il clarinetto di Sergio del Mastro e l'oboe di Omar Zoboli. Giovedì 6 luglio, torna come ospite d'eccezione del momento musicale il pianista Alessandro Martire. Per l'occasione, il suo iconico pianoforte personale "Waves", disegnato dallo stesso compositore, sarà portato sulle terrazze della cattedrale dove il giovane artista si esibirà con musiche da lui stesso composte.

Il giovedì sera saranno previste anche delle speciali visite guidate sulle terrazze del Duomo alla scoperta delle guglie, dei doccioni e dell'incredibile statuaria in marmo di Candoglia. Da sabato 10 giugno 2023, la Cava di Candoglia, luogo dove viene estratto da oltre sei secoli il prezioso marmo del Duomo, sita all'imbocco della Val d'Ossola, ai confini con il Piemonte, riapre alle visite guidate. (ANSA).