A Zerocalcare il Premio SIAE / La Milanesiana

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Zerocalcare riceverà il Premio Siae-La Milanesiana, istituto quest'anno, l'11 giugno al Piccolo Teatro Strehler di Milano. Zerocalcare e Michele Foschini, co-fondatore della Bao Publishing, che scoprì l'artista nel 2011, dialogheranno con il giornalista Luca Valtorta a proposito del processo creativo alla base dei celebri fumetti, e delle due serie animate di successo per Netflix.

A seguire, il concerto "Eri con me. Alice canta Battiato" di Alice, accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte e da Chiara Trentin al violoncello. "Eri con me" (Arecibo/ BMG) è l'album di Alice contenente sedici canzoni di Franco Battiato, registrato in studio con Carlo Guaitoli (pianoforte, direzione), già speciale collaboratore di Battiato stesso per oltre vent'anni, e I Solisti Filarmonici Italiani. (ANSA).