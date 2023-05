A Milano la traversata funambolica tra i grattacieli

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - In tanti stanno pensando a un picnic domani sera a Porta Nuova, per assistere alla spettacolare traversata funambolica di Andrea Loreni, che camminerà a 140 metri di altezza dal Bosco Verticale all'UniCredit Tower, l'edificio più alto d'Italia, in apertura della seconda edizione di Bam Circus - Il Festival delle Meraviglie al Parco, in programma dal 26 al 28 maggio.

Fondazione Riccardo Catella ha organizzato infatti tre giorni di Festival di teatro di strada e arti circensi contemporanee in stretta connessione con la Natura, nel grande giardino botanico della Biblioteca degli Alberi Milano. Ad aprire la manifestazione, il funambolo Andrea Loreni, che percorrerà 205 metri tra i grattacieli di Portanuova. La straordinaria impresa, che ricalca quella di Philippe Petit nel 1974 tra le Torri Gemelle di New York, sarà visibile da ogni punto del parco e in streaming e sarà accompagnata da una performance commissionata da Bam e realizzata da Cesare Picco. Il viaggio nello stupore continuerà nei giorni successivi con la compagnia argentino-spagnola di teatro aereo Gruppo Puja!, con l'esibizione serale "Il Principe tra i Pianeti - Asteroide B-612" in occasione degli 80 anni de "Il Piccolo Principe" di Antoine de Saint-Exupéry, qui raccontato a 40 metri da terra con teatro, danza, circo, poesia e musica dal vivo. Inedita la prima di "Bauci" commissionata da Bam e affidata alla Compagnia Quattrox4 che rende omaggio a "Le città invisibili" di Italo Calvino a 100 anni dalla sua nascita, mettendo in scena una performance immersiva ed itinerante che usa il circo contemporaneo per costruire un ponte tra reale e utopia. (ANSA).