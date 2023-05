++ Muore a 33 anni schiacciato dall'albero che sta tagliando ++

(ANSA) - BRESCIA, 25 MAG - Un 33enne è morto a Bagolino, in provincia di Brescia mentre stava tagliando un albero. La vittima - che stava lavorando per un'azienda addetta alle potature - è rimasta schiacciata da un tronco che non gli ha lasciato scampo. Quando sono arrivati i soccorritori, l'uomo era già morto. (ANSA).