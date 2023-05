Spaccio nei boschi del Varesotto, arrestati 4 trafficanti

(ANSA) - VARESE, 24 MAG - Quattro trafficanti di droga sono stati arrestati dai carabinieri nei boschi di Cuvio, in provincia di Varese, durante un'operazione in collaborazione con squadre carabinieri Cacciatori provenienti da Calabria e Sardegna. Smantellato un "covo" tra gli alberi, dove i quattro, tutti di nazionalità marocchina e irregolari in Italia, avevano nascosto vari etti di droga tra cocaina, eroina, e hashish, oltre a molte centinaia di euro in contanti di piccolo taglio, cinque cellulari ed i consueti strumenti di misurazione e confezionamento.

I carabinieri, da qualche settimana, stavano monitorando la loro attività, con centinaia di cessioni al giorno e la collaborazione di altre persone, pronte a ricevere i clienti a bordo strada e consegnare le dosi. (ANSA).