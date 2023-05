Sgomberato il centro sociale La Baronata a Milano

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - E' stato sgomberato questa mattina dalle forze dell'ordine il centro sociale La Baronata, che dal 2017 occupava uno spazio abbandonati di via Faenza, nel quartiere periferico della Barona.

All'interno c'erano 12 persone, di cui sei minorenni hanno fatto sapere dal centro sociale in un collegamento a Radio Ondadurto. In solidarietà è stato organizzato un presidio accanto alla Baronata, in via Santa Rita. (ANSA).