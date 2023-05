Nuova partnership, Fiera Milano cresce nel settore allestimenti

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Per allestimenti sempre più personalizzati di alta fascia per eventi, fiere e grandi esposizioni, è nata Erìgo - Building Ideas, la rete di collaborazione tra Fiera Milano, Nolostand, società di allestimenti del Gruppo con oltre 40 anni di storia e una capacità di 10.000 metri quadrati allestiti al giorno, e Allestimenti Benfenati, azienda leader nel settore.

"Vogliamo porre le basi del nuovo brand su due caratteristiche fondamentali che accomunano il nostro lavoro: ingegnosità e bellezza", ha spiegato Gianmaria Maccarani, amministratore delegato di Nolostand, design e tecnica.

"Siamo convinti che Erìgo abbia la qualità per diventare l'ingrediente di successo dei grandi progetti d'allestimento - ha aggiunto Roberto Benfenati, titolare dell'azienda Allestimenti Benfenati - Questo nuovo marchio sarà un sigillo di garanzia per tutti quei progetti che architetti, designer e brand vorranno affidarci. Attraverso Erìgo vogliamo sollevare dal disegno, quindi dalla carta, il progetto e realizzarlo, portarlo nella realtà e renderlo concreto, in una sola parola: erigere. Siamo certi che la collaborazione fra due realtà importanti come il Gruppo Fiera Milano e Allestimenti Benfenati possa essere il giusto combustibile per lo sviluppo di Erìgo". (ANSA).