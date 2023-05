Martina Bagnoli guiderà l'Accademia Carrara di Bergamo dal 2024

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Martina Bagnoli è la nuova direttrice dell'Accademia Carrara di Bergamo. L'attuale direttrice delle Gallerie Estensi di Modena inizierà il suo nuovo incarico a partire dal primo febbraio del 2024 ma già dai prossimi mesi, affiancherà lo staff di Accademia Carrara per lavorare alla futura programmazione. Maria Cristina Rodeschini rimarrà in carica fino a gennaio del 2024.

"Martina Bagnoli è una figura di assoluto prestigio, certamente in grado di dare continuità e nuovo impulso all'ottimo lavoro svolto in questi anni da Maria Cristina Rodeschini - ha commentato Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e presidente Fondazione Accademia Carrara -.È per noi motivo di grande soddisfazione che alla chiamata della Fondazione abbiano risposto, candidandosi alla direzione del museo, professionisti di altissimo livello, poiché questo conferma la crescita di reputazione di Accademia Carrara".

La scelta di Martina Bagnoli è stata dettata "dalla competenza nella progettazione, dalle capacità rispetto agli approcci innovativi verso il patrimonio museale e artistico in termini di conservazione, valorizzazione, fruizione, comunicazione e sviluppo", come spiega una nota dell'Accademia Cararra. Storica dell'arte, ha avviato il suo percorso di studi alla Cambridge University per poi proseguirlo con un Ph.D presso Johns Hopkins University. Bagnoli ha curato più di 130 tra mostre, pubblicazioni, docenze accademiche e conferenze. Solida la sua esperienza nella raccolta fondi e nella costruzione di partnership, è una appassionata sostenitrice del ruolo dell'arte nella società. (ANSA).