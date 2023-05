Innovazione e continuità per futuro delle imprese familiari

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Innovazione e continuità generazionale come parole chiave per il futuro delle imprese familiari di Varese e provincia. Infatti una azienda familiare varesina su quattro ha un leader ultrasettantene e solo una su sei ha una guida di età inferiore ai 50 anni. E' quanto è emerso dall'incontro 'Da bonsai a baobab' organizzato a Varese da Economy, il settimanale economico, nel quale una selezione delle aziende della provincia di Varese hanno dibattuto sui temi dello sviluppo e della transizione generazionale.

In materia di investimenti in innovazione gli ultimi dati del Centro studi di Confindustria Varese dicono che nel 2022 il 43% delle aziende del territorio ha realizzato almeno un investimento in digitalizzazione una soglia che, secondo le previsioni, verrà confermata anche quest'anno con una quota del 44%. In tema di sostenibilità ambientale, invece, nel 2022, il 37% delle aziende ha effettuato almeno un investimento. "Per il 2023 ci aspettiamo che a crescere siano soprattutto gli investimenti green nelle Pmi - spiega Martina Giorgetti, presidente gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Varese -. Nelle realtà piccole si passerà da una quota del 23% del 2022 ad un 30% quest'anno. Per le medie il balzo in avanti sarà di tre punti percentuali: dal 56% al 59%". Le 3.561 aziende familiari lombarde, delle quali parte importante è localizzata nella provincia di Varese, generano insieme un fatturato di 319 miliardi di euro ed impiegano 1,2 milioni di dipendenti.

"Il tema però - spiega Giovanna Gregori Consigliera delegata di Aidaf Associazione Italiana delle Aziende Familiari - è il dato anagrafico: più di un leader su quattro (26,7%) ha oltre 70 anni e il 27% ha un'età tra i 60 e 70 anni. Solo il 16,8% delle aziende familiari lombarde ha un leader con meno di 50 anni, dato che si è peraltro dimezzato nel corso degli ultimi 10 anni, passando dal 28,2 del 2010 al 16,8% del 2020". (ANSA).