Incendio in un locale di una Rsa nel Milanese, nessun ferito

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - A Cologno Monzese, nel Milanese, si è verificato stamani un incendio in un locale della RSA Victoria, mentre erano in corso i lavori di ristrutturazione.

L'incendio - spiegano i vigili del fuoco - è stato spento e si è dovuto poi areare il locale che era invaso dal fumo.

Tutti i degenti sono stati portati in luogo sicuro, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili di fuoco. (ANSA).