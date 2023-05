Il Castello di Peach batte i Lego,è il gioco più amato dai bimbi

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - È il Castello di Peach - la Principessa di Super Mario - firmato da Jakks Pacific il gioco più amato dai bambini italiani. Lo ha stabilito la seconda edizione del 'Gioco per sempre kids award' promosso da Assogiocattoli: in quattro settimane sono state oltre 7 mila le preferenze raccolte online e il vincitore si è aggiudicato 2 mila voti. Il secondo gradino del podio è per Lego con l'accademia di addestramento della Polizia, mentre il terzo posto va al Raccontastorie Orso Giò di Giocheria. Dopo aver raggiunto un incasso di circa 13 milioni di dollari con Super Mario Bros. Il Film, entrando nella top five dei film d'animazione più visti di tutti i tempi, la saga di casa Nintendo incassa un altro successo. "È la dimostrazione concreta di quanto la voce del verbo giocare sia ormai universale e intergenerazionale - dichiara Maurizio Cutrino, direttore Assogiocattoli - perfettamente in linea anche con il vincitore dell'edizione 2022, l'intramontabile biliardino: una modalità di gioco in grado di intrattenere e far divertire proprio tutti, dai più grandi ai più piccoli, eliminando del tutto ogni gap generazionale". (ANSA).