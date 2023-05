Emma Dante, Moretti e Enia nella nuova stagione del Piccolo

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - 'Zanardi' di Andrea Pazienza per Davide Enia, 'Sotto il vulcano' di Malcolm Lowry per Franco Branciaroli, 'I fratelli Karamazov' per Emma Dante, 'Narratore delle pianure' di Gianni Celati per Nanni Moretti, un libro di David Foster Wallace - 'Oblio' - per Liv Ferracchiati e un altro, 'Infinite Jest' per Antonio Latella. Sono i libri che hanno più influenzato dal punto di vista teatrale i protagonisti della prossima stagione del Piccolo, esposti nel foyer del teatro Grassi, ad anticipare il tema scelto per il 2023/24, 'Il corpo delle parole'. "È una vera e propria fisica delle parole quella proposta col cartellone del Piccolo Teatro" promette il direttore Claudio Longhi. Il punto di partenza sono i romanzi, tanto che la nuova stagione si apre con il ritorno, nel segno del centenario di Italo Calvino, dello spettacolo 'Il barone rampante' (Grassi, 27 settembre-8 ottobre), con la regia di Riccardo Frati. È un ritorno anche quello di Marco Paolini con due serate dedicate al Vajont e il nuovo spettacolo 'Boomers'. Sempre dalla letteratura arriva il nuovo lavoro di Emma Dante intorno a 'Lo cunto de li cunti' di Basile come la rivisitazione di Fahrenheit 451 del collettivo Sotterraneo e, soprattutto, il debutto alla regia al Piccolo del direttore Claudio Longhi, che a inizio 2024 porterà in scena 'Ho paura torero' di Pedro Lemebel (2001) con Lino Guanciale.

Nanni Moretti, al suo debutto nella regia teatrale, porta in scena due commedie di Natalia Ginzburg, Fragola e Panna e Dialogo, riunite nel titolo Diari d'amore (Grassi, 14-26 novembre). Da segnalare, i percorsi come artista associato al Piccolo di Liv Ferracchiati, che porterà in scena un testo originale che attraversa Il gabbiano di Čechov e di Pascal Rambert, che proporrà 'Durante', secondo testo del trittico pensato per il Piccolo. Scritto, diretto e interpretato da Francesco Alberici (premio Ubu 2021 come miglior attore/performer), debutterà anche Bidibibodibiboo, un ritratto al vetriolo del mondo del lavoro ai tempi di Amazon. (ANSA).