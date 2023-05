Assessore alla Sicurezza: 'Fatto grave, agenti già distaccati'

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - E' "un fatto grave quello accaduto nei confronti di una persona da parte di alcuni agenti della Polizia Locale". Lo ha detto l'assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli, dopo le polemiche scatenate da un video in cui si vedono alcuni agenti della Polizia Locale picchiare una trans a terra, che sarebbe fuggita dopo un arresto.

"Sono in corso le verifiche del Comando per capire quanto accaduto e valutare possibili comunicazioni all'autorità giudiziaria ed eventuali provvedimenti disciplinari - ha scritto su Facebook - . Intanto gli agenti coinvolti sono stati distaccati a servizi interni. Faremo come Comune e come Polizia Locale piena luce su questo episodio grave, con tutti gli atti necessari e opportuni". (ANSA).