A PontedilegnoPoesia 74 gli autori partecipanti

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Sono 74 i poeti che hanno inviato le loro opere già pubblicate per partecipare a PontedilegnoPoesia, il premio nazionale di poesia edita che è giunto alla quattordicesima edizione.

Entro giugno la giuria (composta dal poeta ed ex responsabile editoriale della collana di classici tascabili Bompiani, dalla vincitrice del 2018 Nina Nasilli, quest'anno presidente, dal vincitore 2014 Giuseppe Grattacaso dal poeta Giuseppe Langella e dalla scrittrice e critica d'arte Eletta Flocchini) selezionerà i sei artisti che arriveranno alla fase finale in programma dal 28 al 30 luglio nella cittadina bresciana di Ponte di Legno.

Il vincitore, , sarà inserito nell'albo d'oro in cui figurano Franco Loi (2010), Milo De Angelis (2011), Franca Grisoni (2012), Maurizio Cucchi (2013), Giuseppe Grattacaso (2014), Franco Buffoni (2015), Umberto Piersanti (2016), Vivian Lamarque (2017), Giancarlo Pontiggia (2018), Massimo Migliorati (2019), Eva Taylor (2020), Paolo Ruffilli (2021) e Alberto Bertoni (2022).

La Giuria dovrà anche assegnare un Premio alla Carriera, istituito nel 2018 e che dal 2021 ha assunto la denominazione di Premio Franco Loi-PontedilegnoPoesia alla carriera, in ricordo del grande poeta dialettale milanese, primo vincitore a Ponte di Legno.

Il Premio alla Carriera negli anni scorsi è andato a Luciano Luisi, Giampiero Neri, Curzia Ferrari, Elio Pecora ed Emilio Coco.

La premiazione sarà nella mattinata di domenica 30. Oltre ai primi tre premi sarà assegnato anche un riconoscimento stabilito dal voto del pubblico. (ANSA).