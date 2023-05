Torna Terraforma, il festival sperimentale e sostenibile

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Camping, musica, architettura, installazioni, ecologia e sostenibilità si ritrovano tutte in Terraforma, il festival di sperimentazione artistica e sostenibilità ambientale che si svolgerà dal 9 all'11 giugno alla villa Arconati di Bollate, alle porte di Milano.

Vasto il programma musicale che va dalla tradizione trance Sufi dal Marocco di The Master Musicians of Jajouka ai campionamenti electro e hip hop di Hudson Mohawke, dal Bhangra di Kuljit Bhamra ospitato da Beatrice Dillon e dal leggendario discografico raggae Dennis Bovell, leggendario a novità della scena musicale come Aho Ssan, Upsammy, Josey Rebelle e ASMARA.

Terraforma si ispira a Organic Music Societies, esperimento sociale del polistrumentista americano Don Cherry e dell'artista interdisciplinare Moki Cherry che al Moderna Museet di Stoccolma nel 1971 ricrearono la loro casa all'interno di una cupola geodetica. Cupola The Dome che in questa edizione viene ricostruita dall'architetto originale Bengt Carling con lo studio di architettura Salottobuono e Domus Academy.

Il Duomo servirà ad ospitare incontri, laboratori e installazioni, mentre Anonima Luci curerà l'installazione luminosa con una colorata passerella luminosa per guidare gli spettatori verso l'area del palco principale, con una piazza illuminata al centro.

Gli effetti del festival nella villa storica sono già visibili, e altri si vedranno. Nel 2016, ad esempio, è partito un progetto triennale, Fosbury Architecture, con Borotalco che ha portato a ricreare un labirinto storico del Settecento, co curato da Bottega Veneta, che ospiterà tre performances.

Progetto poi proseguito con la riforestazione dell'area camping progettata da Space Caviar che pianterà cento alberi, prendendo spunto dalla performance di Joseph Beuys, che nel 1982 ha piantato 7000 querce con la comunità di Kassel in Germania.

(ANSA).