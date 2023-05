L'americana Judy Chicago firma la Illy Art Collection

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - È l'americana Judy Chicago, pioniera dell'arte femminista, la creatrice della nuova Illy Art Collection, le tazzine da caffè che da altre trent'anni Illy mette a disposizione come tela per artisti internazionali.

Chicago, attiva dagli anni Sessanta è nota per le sue grandi installazioni, come The Dinner Party, con cui negli anni Settanta ha celebrato i molteplici ruoli della donna nella storia e nella cultura, 'apparecchiando' 39 posti tavola con una donna diversa protagonista di ciascuna mise en place (da Ipazia a Elisabetta I a Virginia Woolf).

Le quattro tazze da caffè e quattro da cappuccino della collezione sono ispirate al suo Reincarnation Triptych, che rappresenta il passaggio delle costrizioni sociali alla libertà creativa e sociale. Sono quattro le le donne che rappresentano questa evoluzione, a ciascuna delle quali è dedicata una tazza: Maria Antonietta, Madame de Staël, George Sand e Virginia Woolf.

"Tradurre il mio lavoro in prodotti fruibili - ha spiegato Judy Chicago - permette a un maggior numero di persone di conoscere i dipinti cui le immagini si ispirano. Mi auguro che queste tazzine suscitino curiosità e stimolino discussioni sulla mia carriera, e che le persone che le acquisteranno imparino a conoscere meglio la storia delle donne".

"La collezione firmata da Judy Chicago - ha aggiunto l'ad di Illycaffè Cristina Scrocchia - va oltre la bellezza. Le forme e i colori con cui ha vestito la tazzina illy racchiudono un significato più profondo, collegato alla condizione femminile nel corso della storia e alle lotte delle donne, che continuano ancora oggi, così come ancora oggi è necessario mettere in evidenza i meriti di ciascuno offrendo a tutti le stesse opportunità di dimostrare il proprio valore". (ANSA).