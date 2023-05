Incidente in moto, muore un ragazzo di 22 anni

(ANSA) - BERGAMO, 23 MAG - Un 22enne di Sovere, Matteo Gualeni, che ieri sera era rimasto coinvolto in un incidente a Riva di Solto, dov'era uscito di strada mentre guidava la sua moto, è morto nella notte all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le ferite riportate.

L'incidente alle 19,30 di ieri: nello schianto il ventiduenne si era procurato una frattura esposta al braccio destro e un trauma toracico. Potrebbe aver urtato il bordo del marciapiede oppure essere finito in una buca, comunque ha perso l'equilibrio. Un amico che presente su un'altra moto ha dato l'allarme.

Il 22enne era stato portato in ospedale a Bergamo con l'elisoccorso, poi il suo quadro clinico si è ulteriormente aggravato fino alla morte. (ANSA).