In Lombardia oltre mille ciclisti investiti soccorsi dall'Areu

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Regione Lombardia stanzierà per il 2024 e 2025 15 milioni di euro da destinare ai Comuni per la realizzazione di interventi per ridurre gli incidenti stradali migliorando e razionalizzando la segnaletica stradale.

Lo ha spiegato l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, intervenuto oggi, all'auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli, all'evento 'Made in Inail. Forum della Prevenzione', realizzato dalla Direzione regionale Inail Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia e Automobile Club Milano.

L'assessore ha illustrato i dati di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) relativi al periodo 1 gennaio 2023 - 15 maggio 2023. Nei primi cinque mesi dell'anno "i mezzi di soccorso in Lombardia sono intervenuti per 1.544 investimenti di pedoni, 1.007 investimenti di ciclisti, 1.333 cadute da bicicletta e 500 incidenti che hanno coinvolto monopattini".

La Russa ha poi ricordato che lo scorso anno è stato approvato il Piano nazionale per la Sicurezza stradale 2030 il cui obiettivo "è ridurre del 50% entro il 2030 le vittime e i feriti gravi degli incidenti rispetto al 2019. È previsto l'azzeramento entro il 2050". (ANSA).