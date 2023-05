Il pg chiede la conferma a 10 mesi per l'ex sindaco di Lodi

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - La Procura generale di Milano ha chiesto la conferma della condanna di primo grado a 10 mesi e 300 mila euro di multa per l'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti, tra gli imputati nel processo d'appello bis per turbativa d'asta con al centro la gara di gestione delle piscine scoperte.

L'allora primo cittadino in quota al Pd, finito in carcere, era stato assolto in secondo grado e la sua vicenda suscitò polemiche politiche e aprì pure un dibattito all'interno di M5S.

La Cassazione ha poi annullato la sentenza assolutoria rinviando il procedimento a un nuovo collegio di giudici.

Il sostituto pg Massimo Gaballo, oltre a quella di Uggetti, ha chiesto di confermare le pene inflitte dal Tribunale anche per tre suoi coimputati. Un quarto imputato è uscito invece dal processo.

Secondo il pg, il reato è stato commesso a prescindere dal risultato o meno perseguito dagli imputati in quanto l'offesa al bene pubblico si verifica già con un comportamento idoneo a turbare una gara qualunque poi sia l'esito. Su questo punto, ha osservato, la Cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, ha omesso di "censurare adeguatamente" il "grossolano errore di diritto" che aveva portato i giudici di secondo grado ad assolvere.

Oggi ha parlato anche uno dei difensori di Uggetti.

L'avvocato Adriano Raffaelli ha sostenuto che non c'è stata "alcuna lesione degli interessi pubblici quindi è corretta la prima sentenza della Corte d'Appello che ha dichiarato l'inoffensività delle condotte". (ANSA).