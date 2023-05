Coppa Italia:Inzaghi, spero la fama d'esperto di finali continui

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Speriamo questa fama possa continuare perché abbiamo due finali da disputare". Così Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha risposto nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia a chi gli dice come Italiano lo abbia definito "lo specialista delle finali". "Ne abbiamo passate tante quest'anno, di momenti meno felici e che ricordiamo - ha aggiunto - Sono felice per gli ultimi due mesi in cui abbiamo fatte cose importanti. Una finale di coppa Italia che non è mai scontata. In campionato il ritardo era importante, ma siamo stati bravi a recuperare e la finale di Champions, inaspettata da parte della maggioranza, mentre noi una speranza la nutrivamo dal giorno del sorteggio". A chi gli chiede se teme che la squadra possa tirare indietro la gamba per via della Champions ha risposto: "No perché conosco l'impegno della squadra che ci ha messo per arrivare qui. Sappiamo che troviamo una squadra di valore, che si è meritata due finali come noi.

Sarà una gara aperta". (ANSA).