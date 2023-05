Cerca di abusare della nipote, nonno in carcere

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - I carabinieri della Stazione di Bernareggio (Monza e Brianza) hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di un 67enne italiano ritenuto responsabile di violenza sessuale su minore.

In carcere è stato portato il nonno di una adolescente, denunciato nel marzo scorso dalla madre della ragazza.

La madre aveva riferito ai militari che la figlia le aveva confidato che nel dicembre dell'anno scorso, mentre era a casa dei nonni, era stato oggetto di molestie da parte del suocero della donna. L'uomo aveva cercato di approfittare della nipote mentre stava risposando a letto. La ragazza era scappata e aveva chiamato la madre, raccontandole l'accaduto.

L'indagato è quindi stato arrestato e portato in carcere.

(ANSA).