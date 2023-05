Boom prenotazioni alberghi per l'estate, +53% sul 2022

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - L'estate alle porte promette numeri da record per il settore alberghiero italiano: le prenotazioni sono aumentate mediamente del 53% rispetto allo stesso periodo del 2022, con picchi fino al 120% nelle città d'arte e nelle destinazioni balneari più apprezzate, soprattutto dai visitatori stranieri. E' quanto emerge da un'indagine effettuata dall'agenzia Albergatore Pro su oltre mille strutture in tutta Italia.

Sono stati presi in analisi i dati dei modelli previsionali basati sulle prenotazioni tra gennaio e maggio, ovvero il periodo più indicativo per delineare gli scenari estivi, e confrontati con quelli dell'anno precedente. Le destinazioni che crescono maggiormente in termini di tariffa media sono: Roma, la Toscana e la Costiera Amalfitana, rispettivamente +27%, +25% e +52%, contro un +15% di media nazionale. Allo stesso tempo si registra una crisi del mercato del lavoro nel settore: il 58% degli hotel ha carenza di personale alle porte della stagione più importante. Come conseguenza, il fenomeno più particolare fotografato dall'indagine è il rialzo dei prezzi per camera abbondantemente oltre i valori di mercato da parte del 13% delle strutture. "La crescita delle prenotazioni è imputabile prevalentemente al ritorno massiccio dei clienti internazionali, soprattutto americani - spiega Gian Marco Montanari, amministratore delegato di Albergatore Pro, la cui community di operatori del settore supera le diecimila strutture - che non sembrano risentire del rialzo dei prezzi in Italia. Il ritorno di turisti alto-spendenti influisce anche sull'aumento delle tariffe medie, che comunque rimangono dopate dall'inflazione e dal rincaro dell'energia, in linea con quanto già registrato l'anno scorso".

