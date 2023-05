Schlein e Meloni ritratte nude e incinte sui muri di Milano

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Il premier Giorgia Meloni e la leader del Pd Elly Schlein sono state ritratte nude e incinte dall'artista aleXsandro Palombo, nella nuova opera Power Is Female apparsa questa mattina nella centrale piazza San Babila a Milano per affrontare il tema della maternità surrogata.

Sul grembo della Schlein appare la scritta "My uterus my choice" e su quello della Meloni "Not for rent", la fiamma tricolore e una bandiera arcobaleno sono tatuati sulle loro braccia.

"Giorgia Meloni ed Elly Schlein - dice Palombo, autore del murales con i Simpson deportati davanti al memoriale della Shoah - hanno in comune un'occasione storica, quella di ritrovarsi al vertice insieme e dibattere direttamente senza preoccuparsi delle interferenze maschili su questioni che riguardano la sfera femminile, questa occasione potrà rafforzare il cammino verso l'uguaglianza di genere, l'emancipazione e l'autodeterminazione". (ANSA).