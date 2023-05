Meloni, Manzoni fondamentale nella diffusione dell'italiano

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "L'Italia e gli italiani celebrano oggi Alessandro Manzoni. La Nazione rende omaggio ad un grande italiano, dal pensiero universale e sempre attuale, che ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione della lingua italiana e ha accompagnato, con le sue opere, il Risorgimento e il cammino verso l'Unità d'Italia. Manzoni è un grande esempio di amore per l'Italia, per la sua storia e per la sua produzione letteraria.

I suoi scritti hanno contribuito, e continueranno a contribuire, alla formazione dell'identità nazionale e alla crescita culturale e civile del nostro popolo. A 150 anni dalla sua morte celebriamo la sua grandezza e rinnoviamo il nostro impegno per custodire e valorizzare la sua eredità". Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (ANSA).