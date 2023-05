Mattarella, invece di guardare i sondaggi costruire politiche

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Bisogna riflettere "sulla tendenza, registrabile in tutto il mondo, delle classi dirigenti a assecondare la propria base elettorale o di consenso e i suoi mutevoli umori, registrati di giorno in giorno attraverso i sondaggi, piuttosto che dedicarsi a costruire politiche di ampio respiro, capaci di resistere agli anni e di definire il futuro.

Già nei Promessi Sposi, nei capitoli dedicati alla peste, Manzoni scriveva icasticamente a proposito di questi rischi: "Il buon senso c'era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella celebrando Alessandro Manzoni. (ANSA).