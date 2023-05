Mattarella a Milano per le celebrazioni manzoniane

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato prima di mezzogiorno al Cimitero Monumentale di Milano, prima tappa della giornata delle celebrazioni per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni.

Ad accoglierlo, tra gli altri, il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, la vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, il vicesindaco della Città metropolitana Francesco Vassallo.

Al Famedio del Monumentale, il pantheon dei milanesi illustri, è infatti sepolto il grande scrittore e qui Mattarella ha partecipato alla deposizione di una corona con rose bianche e rosse e anturium verdi. Il Capo delle Stato sarà poi alle 16 in visita a Casa Manzoni, la casa dove lo scrittore visse per molti anni, in centro a Milano. Lì si terranno i saluti istituzionali da parte del sindaco Giuseppe Sala, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del presidente di Casa Manzoni Angelo Stella. Previste poi un'orazione di Giovanni Bazoli, presidente onorario di Casa Manzoni, e una lettura di Eleonora Giovanardi. (ANSA).