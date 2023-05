In auto si ribalta in una roggia, donna salvata nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Una donna ha perso stamani il controllo della sua vettura che si è ribaltata in una roggia. A salvarla è stato l'intervento prima di un automobilista di passaggio e poi dei vigili del fuoco. È accaduto in via Montalcini a Pieve Emanuele (Milano) poco dopo le 7. La donna, incastrata nella Fiat Panda, è stata aiutata a uscire e poi imbragata dal Nucleo Saf dei vigili del fuoco e quindi trasportata in codice giallo all'Humanitas di Rozzano. (ANSA).