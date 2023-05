Carabinieri interrompono rave party in Brianza, 14 denunciati

(ANSA) - MONZA, 22 MAG - I carabinieri di Desio, in provincia di Monza, hanno interrotto un rave party organizzato all'interno di una delle sale cinema del 'Magic Movie Park' di Muggiò nel monzese, un immobile abbandonato da anni che si estende per oltre 21mila metri quadrati e spesso meta di sbandati.

I militari hanno trovato ieri mattina un centinaio di giovani che si erano dati appuntamento via social e che, alla vista dei carabinieri, sono fuggiti. Quattordici, alcuni minorenni, sono stati identificati e denunciati per invasione di edificio.

L'impianto musicale è stato sequestrato.

I militari hanno accertato che all'evento - non autorizzato - mancavano i presidi di sicurezza e a tutela dell'incolumità.

Su questo punto le indagini proseguono per individuare gli organizzatori che dovranno rispondere della violazione delle norme contenute nel cosiddetto decreto 'antirave'. (ANSA).