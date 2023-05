Schianto nel Milanese, due morti e un ferito

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Due ragazzi un diciottenne e una giovane di 24 anni, sono rimasti uccisi in un incidente stradale accaduto stamani intorno alle 7 a Turbigo, nel Milanese. Una terza persona è rimasta ferita. La causa della tragedia, a una prima ricostruzione, sembra sia dovuta a uno scontro frontale tra due auto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i carabinieri di Legnano e i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi e il ferito dell'abitacolo delle vetture. Secondo al dinamica ricostruita dai militati una Clio, condotta da un diciottenne, che è morto nell'impatto, si è scontrata frontalmente con una Peugeot 207 a bordo della quale si trovava una coppia: la donna 24 anni, è morta mentre l'uomo, alla guida dell'auto, 25 anni, è stato portato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.