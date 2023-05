Piano di Milano per la casa: meno Arbnb e più alloggi popolari

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Meno affitti temporanei per i turisti, come Arbnb, più alloggi popolari, grazie anche a una nuova società, e una strategia che coinvolge anche l'hinterland e non solo la città: il Comune cerca in questo modo di trovare una soluzione al caroaffitti e al problema delle abitazioni a Milano del quale si è tornato a parlare nei giorni scorsi con la protesta degli studenti in tenda per denunciare la situazione.

Si tratta di una nuova strategia abitativa messa nero su bianco dall'assessorato alla Casa che è stata approvata dalla giunta ed è basato sui risultati del Forum dell'abitare dello scorso marzo.

Il punto di partenza delle nuove linee guida è l'idea che la questione debba essere affrontata a livello metropolitano dato che nelle cittadine della provincia c'è maggiore offerta di alloggi a prezzi inferiori. C'è poi la volontà di limitare gli affitti ai turisti per favorire quelli a lungo termine a studenti e lavoratori, con la richiesta, già fatta ma qui ribadita, di una legge ad hoc come quella già fatta a Venezia.

A questo si aggiunge l'intenzione di rilanciare e aumentare il numero delle case popolari, facendole passare da 22 a 25 mila entro il 2030 e cambiando la gestione con una nuova società, Società casa. Il Comune di Milano introdurrà inoltre nelle prossime settimane un contributo per i genitori under 35 che vivono in affitto con un figlio nato o adottato nel 2023. Si tratta di un bonus triennale da 9mila euro (250 euro mese) che, sottolineano da Palazzo Marino, è "il maggior contributo alla natalità - sottolineano da Palazzo Marino - presente oggi in Italia". (ANSA).